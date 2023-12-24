Данте Экзам сохранит место в стартовой пятерке «Мавс», когда травмированные игроки вернутся в состав

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Данте Экзам Баскетбол

Данте Экзам сохранит место в стартовой пятерке «Далласа».

Главный тренер Джейсон Кидд заявил прессе, что Экзам продолжит выходить в основной пятерке, когда в состав вернутся травмированные игроки.

На игру с «Сан-Антонио» «Мавс» вышли с Лукой Дончичем, Тимом Хардуэем-младшим, Грантом Уильямсом и Дерриком Джонсом.

Защитники Кайри Ирвинг и Джош Грин, а также центровой Дерек Лайвли пропускают встречи из-за повреждений.

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