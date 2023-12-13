Бен Маклемор близок к подписанию контракта с «Манисой»

Теги возможные переходы чемпионат Турции Бен Маклемор Маниса Баскетбол

Атакующий защитник Бен Маклемор (30 лет, 191 см) ведет переговоры с турецкой «Манисой», сообщает BasketNews.

Два дня назад греческий АЕК объявил о расставании с Маклемором по обоюдному согласию сторон. 7-й номер драфта-2013 перешел в команду в августе. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2023/24. В 7 матчах  чемпионата Греции показатели американца составили 9,7 очка и 3,9 подбора при 42,9% реализации бросков из-за дуги.

«Маниса» входит в восьмерку лучших команд турецкой лиги с 6 победами в 11 матчах.

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