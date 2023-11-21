Встреча Сербской межрегиональной лиги U16 между представляющими город Валево «Металацем» и «Радничками» завершилась досрочно после того, как в первой четверти произошла драка.

Тренер «Металаца» Владимир Панич и его коллега из «Радничек» Александр Ичич вступили в словесный конфликт по поводу судейского решения. Оба специалиста получили технические фолы и были удалены.

Затем Панич подошел к скамейке соперников, где и разгорелся конфликт. Тренера «Металаца» толкнули и начали душить. Он также получил несколько ударов от игроков «Радничек».

Один из баскетболистов «Металаца» во время потасовки пропустил удар кулаком и упал на паркет, получив сотрясение мозга. К противостоянию подключились и родители юных игроков, которые завязали собственную драку.

На место была вызвана полиция. Изучив видеозаписи с камер наблюдения, служители правопорядка решили начать расследование.

Драка стала кульминацией конфликта между двумя командами, который начался летом, когда некоторые игроки «Радничек» перешли в «Металац».

Хотя судьи хотели продолжить матч, но его все же завершили досрочно. Ожидается, что Сербская федерация баскетбола наложит на участников событий многочисленные штрафы.