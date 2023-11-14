Джей Краудер о травме: «Буду разбираться с этим с тем же упорством, что и не площадке. Скоро вернусь»

Теги травмы Милуоки НБА Джей Краудер Баскетбол

Форвард «Милуоки» Джей Краудер отреагировал на травму, из-за которой пропустит около 2 месяцев.

У Краудера повреждение приводящей мышцы левого бедра и разрыв мышцы живота, ему предстоит операция.

«Буду разбираться с этой ситуацией, прикладывая те же усилия и с тем же упорством, что и на площадке. Жду момента, когда смогу вернуться и снова заниматься делом вместе с одноклубниками. Спасибо всем за пожелания здоровья и ваши сообщения. Скоро вернусь 🙏🏾🤞🏾💪🏾», – написал Краудер.

33-летний Краудер в нынешнем сезоне НБА принял участие в 9 матчах, набирая 8,1 очка, 3,9 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий

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AEZAKMI228
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