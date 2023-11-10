Остин Риверс не верит в успех «Клипперс»: «У них четыре человека, которые привыкли быть главными»

Теги Клипперс НБА Остин Риверс Баскетбол

Экс-игрок НБА, эксперт Остин Риверс признался, что не верит в успех обновленных «Клипперс».

Калифорнийский клуб недавно выменял Джеймса Хардена.

«Если брать команду в целом, то трудно представить, как это будет работать на дистанции, особенно в решающих сериях плей-офф. У них четыре суперзвезды, четыре человека, которые привыкли быть главными в своих командах.

Им придется заставлять кого-то отходить на второй план», – считает Риверс.

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1 комментарий

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NastyNay
2-3 человека будут травмированы в решающих сериях. THINK ABOUT IT
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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