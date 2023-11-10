Остин Риверс не верит в успех «Клипперс»: «У них четыре человека, которые привыкли быть главными»
Экс-игрок НБА, эксперт Остин Риверс признался, что не верит в успех обновленных «Клипперс».
Калифорнийский клуб недавно выменял Джеймса Хардена.
«Если брать команду в целом, то трудно представить, как это будет работать на дистанции, особенно в решающих сериях плей-офф. У них четыре суперзвезды, четыре человека, которые привыкли быть главными в своих командах.
Им придется заставлять кого-то отходить на второй план», – считает Риверс.
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