Экс-игрок НБА, эксперт признался, что не верит в успех обновленных « ».

Калифорнийский клуб недавно выменял Джеймса Хардена.

«Если брать команду в целом, то трудно представить, как это будет работать на дистанции, особенно в решающих сериях плей-офф. У них четыре суперзвезды, четыре человека, которые привыкли быть главными в своих командах.

Им придется заставлять кого-то отходить на второй план», – считает Риверс.