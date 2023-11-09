Кайри Ирвинг после поражения от «Торонто»: «Мы не боролись под кольцом. Когда главный тренер называет вас «мягкими», надо принять это близко к сердцу»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг после поражения от «Торонто» (116:127) высказался об отсутствии новичка Дерека Лайвли и последствиях того, что пришлось играть без стартового центрового.
«Нам не нужен был этот матч, чтобы показать, что мы зависим от Лайвли. Дерек знает, насколько он важен в центре «краски», как он спасает нас после многих ошибок и дает нам возможности для набора очков второго шанса.
Сегодня мы не боролись под кольцом. Когда главный тренер называет вас «мягкими», надо принять это близко к сердцу. Когда мы сделаем видеоразбор, все станет более понятным, я с нетерпением жду этот момент», – сказал Ирвинг на пресс-конференции.
Комментарии