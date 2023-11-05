Джоэл Эмбиид – Тайризу Макси: «Если видишь открытое пространство, атакуй»

Центровой «Филадельфии» согласен с главным тренером в том, что разыгрывающий должен быть агрессивнее и иногда брать на себя игру.

«Я сказал ему, что у нас много комбинаций, которые мы хотим разыграть, но ему не обязательно разыгрывать все эти комбинации. Очень часто перед ним открывается пространство.

Если видишь открытое пространство, кого волнует комбинация? Атакуй. Либо ты наберешь очки, либо защита развалится и кто-то откроется», – сказал Эмбиид.

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