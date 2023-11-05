Джоэл Эмбиид – Тайризу Макси: «Если видишь открытое пространство, атакуй»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Ник Нерс Тайриз Макси Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид согласен с главным тренером Ником Нерсом в том, что разыгрывающий Тайриз Макси должен быть агрессивнее и иногда брать на себя игру.

«Я сказал ему, что у нас много комбинаций, которые мы хотим разыграть, но ему не обязательно разыгрывать все эти комбинации. Очень часто перед ним открывается пространство.

Если видишь открытое пространство, кого волнует комбинация? Атакуй. Либо ты наберешь очки, либо защита развалится и кто-то откроется», – сказал Эмбиид.

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2 комментария

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Tim Timson
батя советует лучшему игроку первой недели)
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Локоть Артеста
Д. Эмбиид: в атаке пошире, в защите поуже.
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