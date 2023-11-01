Евролига. Женщины. «Виртус» сыграет с «Мерсином»

Теги результаты Евролига жен Виртус жен Мерсин жен Баскетбол

В среду, 1 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги итальянский «Виртус» сыграет с турецким «Мерсином».

Евролига

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа B

Виртус Италия – Мерсин Турция

1 ноября. 22:30

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 4-1, Мерсин Турция – 3-1, Виртус Италия – 3-1, Пулковице Польша – 3-2, Авенида Испания – 2-2, Вильнев-д’Аск Франция – 2-3, Дьор Венгрия – 1-4, Ланды Франция – 0-4.

Группа А 

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 5-0, ДВТК Венгрия – 5-0, Валенсия Испания – 3-2, Фамила Италия – 3-2, Сарагоса Испания – 3-2, Люблин Польша – 1-4, Виллербан Франция – 0-5, Сепси Румыния – 0-5. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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