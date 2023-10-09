«Валенсия» примет «Маккаби» 18 октября у себя вместо выездной встречи в Израиле

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Валенсия Баскетбол

«Валенсия» объявила об обновленном расписании матчей Евролиги.

Испанский клуб вместо выезда в Израиль примет у себя 18 октября тель-авивский «Маккаби».

Таким образом, израильская команда проведет три выездных матча подряд и только 2 ноября сыграет дома.

Гостевая встреча «Валенсии» с «Маккаби» теперь запланирована на 28 марта.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий