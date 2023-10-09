«Валенсия» примет «Маккаби» 18 октября у себя вместо выездной встречи в Израиле
«Валенсия» объявила об обновленном расписании матчей Евролиги.
Испанский клуб вместо выезда в Израиль примет у себя 18 октября тель-авивский «Маккаби».
Таким образом, израильская команда проведет три выездных матча подряд и только 2 ноября сыграет дома.
Гостевая встреча «Валенсии» с «Маккаби» теперь запланирована на 28 марта.
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