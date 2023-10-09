«Валенсия» примет «Маккаби» 18 октября у себя вместо выездной встречи в Израиле

« » объявила об обновленном расписании матчей .

Испанский клуб вместо выезда в Израиль примет у себя 18 октября тель-авивский « ».

Таким образом, израильская команда проведет три выездных матча подряд и только 2 ноября сыграет дома.

Гостевая встреча «Валенсии» с «Маккаби» теперь запланирована на 28 марта.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА