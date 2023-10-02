Лео Вестерманн стал игроком «Крайльсхайма»

Теги переходы чемпионат Германии Лео Вестерманн Крайльсхайм Баскетбол

Разыгрывающий Лео Вестерманн (31 год, 198 см) стал игроком немецкого «Крайльсхайма».

В минувшем сезоне Вестерманн играл за «Обрадойро», набирая в АСВ в среднем по 6,7 очка, 2,4 подбора и 3,6 передачи за встречу.

Француз дебютировал за команду в игре Бундеслиги против «Ростока», в которой он набрал 2 очка и 7 передач.

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