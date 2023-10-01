«Гриззлис» подписали Майкла Мелдера и Мэттью Херта

«Мемфис» объявил о подписании контрактов с атакующим защитником Майклом Мелдером (29 лет, 193 см) и тяжелым форвардом Мэттом Хертом (23 года, 206 см).

Мелдер, выступая в G-лиге за «Сю Фоллс Скайфорс», набирал в среднем 17,3 очка, 3,5 подбора и 2,8 передачи при 43,6% с игры и 40,4% из-за дуги (10,3 попытки за матч).

Херт записывал в актив «Мемфис Хасла» 15,3 очка и 4,4 подбора при 59,3% реализации бросков с игры и 39,3% трехочковых.

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