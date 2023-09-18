«Мог бы накормить все свое сообщество десять раз». Джей Ар Смит сожалеет, что тратил деньги на клубы и дорогую одежду

Теги Джей Ар Смит НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Джей Ар Смит признался, что по ходу карьеры безрассудно тратил деньги на клубы и роскошную одежду, а также выплату штрафов, о чем сейчас жалеет.

Смит заработал в НБА 90 миллионов долларов. 2-кратный чемпион лиги посоветовал молодому поколению избегать его ошибок, отметив, что деньги правильнее вкладывать в сообщество.

«Я мог бы накормить все свое сообщество десять раз деньгами, которые потратил только на штрафы за опоздания на автобус», – заявил Смит.

Смит раскаивается, что оставлял значительные суммы денег в клубах вместо того, чтобы направить хотя бы часть этих средств на благотворительные цели.

«Вы знаете, какому количеству людей можно изменить образ жизни, имея в нашем районе 10 миллионов долларов? Но мы лучше пойдем и оставим 60 000 долларов в стриптиз-клубе, чем накормим 2500 человек на районе», – посетовал Джей Ар.

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