Марко Гудурич: «Хочу посвятить победу над Канадой Борише Симаничу»

Теги сборная Сербии сборная Канады Бориша Симанич Марко Гудурич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Сербии Марко Гудурич посвятил победу над Канадой (95:86) своему партнеру по национальной сборной Борише Симаничу, который был вынужден закончить свое выступление на турнире после травмы, полученной в матче с Южным Суданом.

Симанич потерял почку после того, как баскетболист Южного Судана ударил его локтем в живот во время борьбы под кольцом.

«Он знает все. Мы уже говорили с ним, и я хочу посвятить эту победу ему. Это больше, чем баскетбол. Надеюсь, что эта медаль поможет ему почувствовать себя немного лучше.

Мы молимся за него, он уже поправляется и, надеюсь, сможет присоединиться к нам в финале», – сказал Гудурич.

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