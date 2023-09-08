Марко Гудурич: «Хочу посвятить победу над Канадой Борише Симаничу»

Форвард сборной Сербии Марко Гудурич посвятил победу над Канадой (95:86) своему партнеру по национальной сборной Борише Симаничу, который был вынужден закончить свое выступление на турнире после травмы, полученной в матче с Южным Суданом.

Симанич потерял почку после того, как баскетболист Южного Судана ударил его локтем в живот во время борьбы под кольцом.

«Он знает все. Мы уже говорили с ним, и я хочу посвятить эту победу ему. Это больше, чем баскетбол. Надеюсь, что эта медаль поможет ему почувствовать себя немного лучше.

Мы молимся за него, он уже поправляется и, надеюсь, сможет присоединиться к нам в финале», – сказал Гудурич.

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