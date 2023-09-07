Лугенц Дорт: «Нашей первой задачей было отобраться на Олимпийские игры, наша вторая задача — выиграть ЧМ»

Атакующий защитник сборной Канады Лугенц Дорт рассказал о целях команды на чемпионат мира, о предстоящей дуэли с Богданом Богдановичем (Сербия) и о правилах ФИБА.

«Нашей первой задачей было отобраться на Олимпийские игры, наша вторая задача — выиграть этот турнир, и у нас очень хорошие шансы.

Богданович – отличный снайпер, я играл против него пару раз в НБА, он хороший игрок. Так что мы с Диллоном Бруксом знаем, что нам нужно делать. Мы должны серьезно отнестись к этой задаче.

Правила ФИБА отличаются от НБА. Не могу сказать, что они мне нравятся больше, но это баскетбол, существуют разные правила. Нужно просто к ним привыкнуть. Мы все играем в баскетбол, поэтому независимо от правил и судейства, мы будем выходить и играть», – сказал Дорт.

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