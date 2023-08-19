ЧЕ-2023. Девушки (U16). Испания сыграет с Францией в финале, Финляндия и Италия поборются за 3-е место
Сегодня в турецком Измире состоятся решающие матчи чемпионата Европы среди девушек до 16 лет.
Испания сыграет с Францией в финале, Финляндия и Италия поборются за 3-е место.
Девушки (U16)
Финал
Испания – Франция
19 августа. 21:30
За 3-е место
Финляндия – Италия
19 августа. 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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