ЧЕ-2023. Девушки (U16). Испания сыграет с Францией в финале, Финляндия и Италия поборются за 3-е место

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Сегодня в турецком Измире состоятся решающие матчи чемпионата Европы среди девушек до 16 лет.

Испания сыграет с Францией в финале, Финляндия и Италия поборются за 3-е место.

Чемпионат Европы

Девушки (U16)

Финал

Испания – Франция

19 августа. 21:30

За 3-е место

Финляндия – Италия

19 августа. 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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