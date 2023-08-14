Обозреватель Кевин О’Коннор: «Внутрисезонный турнир придает значимость регулярке НБА»

Обозреватель Кевин О’Коннор поделился своим мнением о влиянии нового внутрисезонного турнира, который начнет проводить НБА.

«Внутрисезонный турнир придает значимость регулярке НБА. У первой половины будет гораздо больше смысла. И со временем все это будет только набирать обороты.

Просто представьте, что когда-нибудь появится единственная команда, которая выиграет внутрисезонный турнир, установит лучший результат по итогам регулярного чемпионата и возьмет титул. Тройная корона НБА», – написал О’Коннор.

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