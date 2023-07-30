Маттео Спаньоло близок к подписанию контракта с «Альбой»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Альба чемпионат Германии Тренто Маттео Спаньоло Баскетбол

Итальянский атакующий защитник Маттео Спаньоло (20 лет, 195 см) ведет активные переговоры с «Альбой», сообщает инсайдер Маттео Андреани.

20-летний итальянец, выбранный «Миннесотой» под 50-м номером драфта-2022, согласовывает условия контракта с немецким клубом Евролиги.

Спаньоло провел прошлый сезон за «Тренто», набирая 12,5 очка, 3,8 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч в чемпионате Италии.

«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий