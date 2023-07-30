Маттео Спаньоло близок к подписанию контракта с «Альбой»
Итальянский атакующий защитник Маттео Спаньоло (20 лет, 195 см) ведет активные переговоры с «Альбой», сообщает инсайдер Маттео Андреани.
20-летний итальянец, выбранный «Миннесотой» под 50-м номером драфта-2022, согласовывает условия контракта с немецким клубом Евролиги.
Спаньоло провел прошлый сезон за «Тренто», набирая 12,5 очка, 3,8 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч в чемпионате Италии.
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