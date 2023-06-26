Обозреватель ESPN Зак Лоу поделился информацией о том, как сенсационный выход «Майами» в финал сезона с 8-го места восприняли боссы клубов НБА.

«Соперничающие команды наблюдали за тем, как «Майами» продирается от турнира плей-ин до финала НБА и задавались одним и тем же вопросом: чему мы можем научиться, что мы можем почерпнуть из этого? Если можем хоть что-то.

Для некоторых руководителей ответ был очень простым. Прорыв «Хит» виделся им комбинацией случайности и возврата к норме для команды, которая весь сезон имела проблемы с трехочковыми. Выдержали бы они хотя бы один раунд, если бы Яннис Адетокумбо не повредил спину в первой игре серии?» – пишет Лоу.

«Майами» дошел до финальной серии, в которой уступил « ».

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