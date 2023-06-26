Обозреватель Зак Лоу: «Ряд руководителей клубов считают прорыв «Майами» случайностью»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Зак Лоу Баскетбол

Обозреватель ESPN Зак Лоу поделился информацией о том, как сенсационный выход «Майами» в финал сезона с 8-го места восприняли боссы клубов НБА.

«Соперничающие команды наблюдали за тем, как «Майами» продирается от турнира плей-ин до финала НБА и задавались одним и тем же вопросом: чему мы можем научиться, что мы можем почерпнуть из этого? Если можем хоть что-то.

Для некоторых руководителей ответ был очень простым. Прорыв «Хит» виделся им комбинацией случайности и возврата к норме для команды, которая весь сезон имела проблемы с трехочковыми. Выдержали бы они хотя бы один раунд, если бы Яннис Адетокумбо не повредил спину в первой игре серии?» – пишет Лоу.

«Майами» дошел до финальной серии, в которой уступил «Денверу».

Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mastadon
Хит самая стабильная команда последних сезонов.
В пузыре их только Леброн смог остановить, потом проиграли чемпиону, после равная серия с Бостоном(плюс Батлер был на травме), которая решалась последним броском, и в этом сезоне Денвер с запасом лучшая команда лиги на данный момент

Т. е. из четырёх последних сезонов три они проиграли чемпиону, а один фавориту финала Селтикс
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stranfio
А то что Майами если бы в кондициях был бы Хирро и Оладипо не получили бы травму, возможно и лучше бы сыграли, а возможно и нет. Но считать что команда за 4 года 2 раза в финале случайностью, ну наверное многие рассчитывали на Бакс или Бостон в финале.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maverick_388
Ни фига себе случайность... Один раз это случайность, два - совпадение, а три - закономерность)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daishi
Вообще-то эта "случайность" происходит 3-й раз за последние 4 года..)) Спина Янниса не отменяет запредельный настрой Майами и сатанинский уровень игры Батлера и Робинсона. :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
omega pepega
так можно и про Денвер сказать что победили случайно, потому что среди кор игроков никто не получил травму в плейофф
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джонни-массажист
Да что уж там!!!Все мячи,попавшие в кольцо у них - случайность!!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ермольчик
Ряд руководителей случайно занимают свои места, считают в Майами.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий