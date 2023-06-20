Маркус Моррис недоволен своей ролью в «Клипперс»

Форвард « » выразил недовольство своей ролью в команде в сезоне-22/23.

«В последние недели Моррис выразил недовольство резкой сменой роли в конце прошлого сезона и отсутствием пояснений от команды по этому поводу», – говорится в материале LA Times.

В регулярном чемпионате Маркус провел 65 матчей, набирая 11,2 очка и 4,0 подбора в среднем за игру.

В предстоящем сезоне Моррис заработает 17,1 миллиона долларов.

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