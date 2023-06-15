«Бруклин» пытается подняться на драфте

Теги Бруклин НБА драфт НБА Баскетбол

«Бруклин» изучает возможности подняться на драфте НБА 2023.

По информации драфт-эксперта Джонатана Гивони, «Нетс» пытаются обменять свои 21-й и 22-й пики на лотерейный выбор.

Драфт состоится 22 июня.

«Сан-Антонио» будет выбирать под первым номером, «Шарлотт» – вторым, «Портленд» – третьим.

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2 комментария

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Ryan T.
3-й выбор на Микела. Погнали!)
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AnSw33r
Ответ Ryan T.
3-й выбор на Микела. Погнали!)
насмешил ))
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