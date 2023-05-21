Остин Ривз: «Мы были приперты к стенке на протяжении последних двух месяцев»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Остин Ривз Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз после поражения в 3-м матче с «Денвером» (108:119, 0-3) заявил, что верит в способность команды вернуться в серию.

«Мы были приперты к стенке на протяжении, наверное, последних двух месяцев, а может быть, даже с дедлайна обменов.

Размахивая руками, нанося удары, мы боролись, чтобы получить возможность оказаться здесь. Мы можем либо выйти в понедельник и закономерно разойтись по домам, либо бороться за каждый предстоящий матч. И с этими парнями в составе я знаю, каков будет ответ», – заявил Ривз на послематчевой пресс-конференции.

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15 комментариев

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LBJ236
Пафосно Остин слишком
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Tim Timson
для деревенщины речь толкнул зачетную)
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Вадим Ермаков
Ответ разойтись по домам, Ривз) просто посмотри на жило и шредера
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Dark Lion
Ответ LBJ236
Пафосно Остин слишком
Имеет право. Он тащит в этом плейофф.
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Budabuda
Ответ Tim Timson
для деревенщины речь толкнул зачетную)
надо же показать, что он теперь в Лос-Анджелесе живет
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Air Rodman
Зато Томас Брайянт уже предвкушает гайку :) Не было бы счастья, да несчастье помогло.
+4
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Vagant
Ответ Air Rodman
Зато Томас Брайянт уже предвкушает гайку :) Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Ти Бо хотел больше времени. А вместо этого сел на далекую скамью.
Гайка, конечно, вещь хорошая.
Но опять играть за минималку?
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Vagant
Перетряхиваем старт.
Эй Ди - Брон - Хатимура - Трой - Ривз.
Давим в краске. Не боимся разиенов.
Если у Троя не пойдет меняем на Шрёдера.
Против Брауна выпускаем Шрёдера или Вандербилта.
Ди Ло выпускаем, когда на площадке Грин.
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jxmazefan
Ривз может такое говорить. В каждой игре топ
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skreamer
К деревне вообще нет претензий. Лютый красавчик и скромняга.
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Goddemic
Ответ Vagant
Перетряхиваем старт. Эй Ди - Брон - Хатимура - Трой - Ривз. Давим в краске. Не боимся разиенов. Если у Троя не пойдет меняем на Шрёдера. Против Брауна выпускаем Шрёдера или Вандербилта. Ди Ло выпускаем, когда на площадке Грин.
Это надо было со второй игры делать, а не в 4-й)
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Vagant
Ответ Goddemic
Это надо было со второй игры делать, а не в 4-й)
Надо было.
Все просто орали, что ДИ Ло надо из старта в этой серии убрать.
Вандербилт на площадке просаживает нападение, но весьма неплохо смотрится, когда у ЛАЛ уходит Эй Ди отдыхать.
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Prestidigitator
Ответ Vagant
Перетряхиваем старт. Эй Ди - Брон - Хатимура - Трой - Ривз. Давим в краске. Не боимся разиенов. Если у Троя не пойдет меняем на Шрёдера. Против Брауна выпускаем Шрёдера или Вандербилта. Ди Ло выпускаем, когда на площадке Грин.
Запишись на собеседование, вроде у многих команд место тренера сейчас вакантно. Прям так и скажи, одержал множество гипотетических побед в воображаемых матчах.
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