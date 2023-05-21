Остин Ривз: «Мы были приперты к стенке на протяжении последних двух месяцев»

Защитник « » после поражения в 3-м матче с « » (108:119, 0-3) заявил, что верит в способность команды вернуться в серию.

«Мы были приперты к стенке на протяжении, наверное, последних двух месяцев, а может быть, даже с дедлайна обменов.

Размахивая руками, нанося удары, мы боролись, чтобы получить возможность оказаться здесь. Мы можем либо выйти в понедельник и закономерно разойтись по домам, либо бороться за каждый предстоящий матч. И с этими парнями в составе я знаю, каков будет ответ», – заявил Ривз на послематчевой пресс-конференции.

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