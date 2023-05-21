Остин Ривз: «Мы были приперты к стенке на протяжении последних двух месяцев»
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз после поражения в 3-м матче с «Денвером» (108:119, 0-3) заявил, что верит в способность команды вернуться в серию.
«Мы были приперты к стенке на протяжении, наверное, последних двух месяцев, а может быть, даже с дедлайна обменов.
Размахивая руками, нанося удары, мы боролись, чтобы получить возможность оказаться здесь. Мы можем либо выйти в понедельник и закономерно разойтись по домам, либо бороться за каждый предстоящий матч. И с этими парнями в составе я знаю, каков будет ответ», – заявил Ривз на послематчевой пресс-конференции.
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Гайка, конечно, вещь хорошая.
Но опять играть за минималку?
Эй Ди - Брон - Хатимура - Трой - Ривз.
Давим в краске. Не боимся разиенов.
Если у Троя не пойдет меняем на Шрёдера.
Против Брауна выпускаем Шрёдера или Вандербилта.
Ди Ло выпускаем, когда на площадке Грин.
Все просто орали, что ДИ Ло надо из старта в этой серии убрать.
Вандербилт на площадке просаживает нападение, но весьма неплохо смотрится, когда у ЛАЛ уходит Эй Ди отдыхать.