Леброн Джеймс – на 4-м месте среди самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Стефен Карри и Кевин Дюрэнт вошли в Топ-10

Forbes опубликовал рейтинг спортсменов с самыми высокими доходами.

Тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира составили футболисты: Криштиану Роналду, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Суперзвезда «Лейкерс» занимает четвертое место. Его суммарный доход за последние 12 месяцев был оценен в 119,5 млн долларов. На площадке он заработал 44,5 млн.

В десятку также вошли Стефен Карри («Голден Стэйт») и («Финикс»).

Самые высокооплачиваемые спортсмены 2023 года:

1. Криштиану Роналду – 136 миллионов долларов

2. Лионель Месси – 130 млн

3. Килиан Мбаппе – 120 млн

4. Леброн Джеймс – 119,5 млн

5. Канело Альварес – 110 млн

6. Дастин Джонсон – 107 млн

7. – 106 млн

8. – 100,4 млн

9. Роджер Федерер – 95,1 млн

10. Кевин Дюрэнт – 89,1 млн

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