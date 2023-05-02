Леброн Джеймс – на 4-м месте среди самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Стефен Карри и Кевин Дюрэнт вошли в Топ-10
Forbes опубликовал рейтинг спортсменов с самыми высокими доходами.
Тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира составили футболисты: Криштиану Роналду, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс занимает четвертое место. Его суммарный доход за последние 12 месяцев был оценен в 119,5 млн долларов. На площадке он заработал 44,5 млн.
В десятку также вошли Стефен Карри («Голден Стэйт») и Кевин Дюрэнт («Финикс»).
Самые высокооплачиваемые спортсмены 2023 года:
1. Криштиану Роналду – 136 миллионов долларов
2. Лионель Месси – 130 млн
3. Килиан Мбаппе – 120 млн
4. Леброн Джеймс – 119,5 млн
5. Канело Альварес – 110 млн
6. Дастин Джонсон – 107 млн
7. Фил Микельсон – 106 млн
8. Стефен Карри – 100,4 млн
9. Роджер Федерер – 95,1 млн
10. Кевин Дюрэнт – 89,1 млн
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