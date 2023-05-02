Леброн Джеймс – на 4-м месте среди самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Стефен Карри и Кевин Дюрэнт вошли в Топ-10

Теги Криштиану Роналду Леброн Джеймс Лионель Месси Роджер Федерер НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Фил Микельсон Дастин Джонсон Килиан Мбаппе Баскетбол

Forbes опубликовал рейтинг спортсменов с самыми высокими доходами.

Тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира составили футболисты: Криштиану Роналду,  Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс занимает четвертое место. Его суммарный доход за последние 12 месяцев был оценен в 119,5 млн долларов. На площадке он заработал 44,5 млн.

В десятку также вошли Стефен Карри («Голден Стэйт») и Кевин Дюрэнт («Финикс»).

Самые высокооплачиваемые спортсмены 2023 года:

1. Криштиану Роналду – 136 миллионов долларов

2. Лионель Месси – 130 млн

3. Килиан Мбаппе – 120 млн

4. Леброн Джеймс – 119,5 млн

5. Канело Альварес – 110 млн

6. Дастин Джонсон – 107 млн

7. Фил Микельсон – 106 млн

8. Стефен Карри – 100,4 млн

9. Роджер Федерер – 95,1 млн

10. Кевин Дюрэнт – 89,1 млн

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8 комментариев

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Streetbor
у Роджера норм контракты даже на пенсии). Дастин Джонсон гольфист оказывается, даже не слышал про такого🤷‍♂️
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гилберт
Самый богатый селезень в Акроне.
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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Дима Миронов
а все говорили что Роджер не заканчивает ради контрактов,а вот оно как можно закончить карьеру и все равно деньги рекой
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Пенс
месся главный шарлатан мирового спорта. Такая зп, а выхлопа ноль уже почти десятилетие.
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