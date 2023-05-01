ЦСКА впервые с 2002 года не смог выйти в финал чемпионата России

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Московский ЦСКА уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в овертайме седьмого матча полуфинальной серии плей-офф-2022/23 Единой лиги ВТБ (100:103, 3-4).

Армейцы впервые с 2002 года не вышли в финал главного баскетбольного турнира страны. Тогда ЦСКА занял лишь пятое место в сезоне.

Уступив в прошлом году «Зениту» в финале, ЦСКА второй год упустил возможность стать чемпионом России, неизменно побеждая в турнире на протяжении 9 лет (2012-2021) – тогда в 2011 армейцы уступили «Химкам». Единая лига ВТБ взяла свое начало в сезоне 2008/2009.

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5 комментариев

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1905vb
Краснодар делает сказку былью! Удачи в финале!
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alexsem69
Локо, с победой ❤️💚
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Saddam Huseyn
Мне интересно
Самый сильный ЦСКА мог бы навязать борьбу командам НБА? (Только начал следить за баскетболом)
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Кирилл
ЦСКА просто позор за эту серию.
Так безвольно проводить концовки матчей дома нельзя от слова совсем.

Заслуженно, максимально заслуженно идут играть за 3-е место, а Локо будет бороться за Кубок.
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Arturitto
Этот Локомотив мне чем-то напоминает тот,который вышел в финал 4 Евролиги!С заслуженной победой Краснодар.
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