ЦСКА впервые с 2002 года не смог выйти в финал чемпионата России

Московский ЦСКА уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в овертайме седьмого матча полуфинальной серии плей-офф-2022/23 лиги ВТБ (100:103, 3-4).

Армейцы впервые с 2002 года не вышли в финал главного баскетбольного турнира страны. Тогда ЦСКА занял лишь пятое место в сезоне.

Уступив в прошлом году « » в финале, ЦСКА второй год упустил возможность стать чемпионом России, неизменно побеждая в турнире на протяжении 9 лет (2012-2021) – тогда в 2011 армейцы уступили «Химкам». Единая лига ВТБ взяла свое начало в сезоне 2008/2009.

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