Джинни Басс: «Горжусь «Лейкерс» в этом сезоне»

Владелец « » Джинни Басс похвалила выступления своей команды в сезоне-2022/23.

«Я горжусь командой «Лейкерс» в этом сезоне. Мы начали неудачно, и было бы очень легко сдаться. Эти ребята были преданы друг другу, собрались во второй половине сезона и сделали хороший рывок в плей-офф, чего, собственно, и хотят наши болельщики», – сказала Басс в интервью People.

Перед перерывом на Матч всех звезд «Лейкерс» находились на 13-й строчке на Западе с результатом 27-32. Они выиграли 16 из последних 23 матчей сезона и заработали седьмой посев в плей-офф.

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