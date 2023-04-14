Маскот «Майами» подготовил защитные меры от дочери Дерозана. Диар не полетела на матч

Маскот « » Берни подготовил специальные меры на случай визита Диарой Дерозан матча «Хит» – «Буллс».

Он обмотал несколько кресел сигнальной леткой и держал в руках табличку «Никаких криков».

9-летняя дочь Дерозана не поехала с отцом на матч за выход в плей-офф. Она прославилась тем, что кричала каждый раз, когда баскетболисты «Торонто» подходили к линии штрафных. Они реализовали лишь половину бросков (18/36).

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А почему Зайон косолапит?

Семья дня в НБА: дочка Демара Дерозана криками напугала соперника и помогла «Чикаго» пройти «Торонто»