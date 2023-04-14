Маскот «Майами» подготовил защитные меры от дочери Дерозана. Диар не полетела на матч

Теги Чикаго Майами НБА Демар Дерозан Баскетбол

Маскот «Майами» Берни подготовил специальные меры на случай визита Диарой Дерозан матча «Хит» – «Буллс».

Он обмотал несколько кресел сигнальной леткой и держал в руках табличку «Никаких криков».

9-летняя дочь Дерозана не поехала с отцом на матч за выход в плей-офф. Она прославилась тем, что кричала каждый раз, когда баскетболисты «Торонто» подходили к линии штрафных. Они реализовали лишь половину бросков (18/36).

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1 комментарий

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Jazzzz
Противостояние Диары Дерозан и Райли Карри было бы лучше любой игры)
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