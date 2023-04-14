Гилберт Аренас об обмене Гобера: «Не называл ли я эту сделку дерьмовой еще в прошлом году?»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас напомнил, что еще год назад скептически относился к приобритению «Миннесотой» центрового .



«Мне кажется, что я называл эту сделку дерьмовой еще в прошлом году, когда вы отдали все свои активы на Гобера. Это был плохой обмен, вы испортили игру . У вас были баскетболисты в посте, которые могли дать ему больше пространства», – сказал Аренас в эфире своего шоу.

Гобер прошлым летом перешел в «Миннесоту» взамен на Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда.

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