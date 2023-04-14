Гилберт Аренас об обмене Гобера: «Не называл ли я эту сделку дерьмовой еще в прошлом году?»

Теги Миннесота НБА Гилберт Аренас Руди Гобер Энтони Эдвардс Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас напомнил, что еще год назад скептически относился к приобритению «Миннесотой» центрового Руди Гобера.

«Мне кажется, что я называл эту сделку дерьмовой еще в прошлом году, когда вы отдали все свои активы на Гобера. Это был плохой обмен, вы испортили игру Энтони Эдвардсу. У вас были баскетболисты в посте, которые могли дать ему больше пространства», – сказал Аренас в эфире своего шоу.

Гобер прошлым летом перешел в «Миннесоту» взамен на Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда.

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3 комментария

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Андрей Габдрахманов
Ответ morozovvasya
Многие называли, и я в том числе. Помню минусили на спортсе)
Я весь сезон минусы за это собираю ) с начало новости про него )
0
-1
-1
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morozovvasya
Многие называли, и я в том числе. Помню минусили на спортсе)
+4
-1
+3
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xamer 9
Как то в новости странно написано - кажется, будто Юта вместе с Гобером отдала 4 пика.
Это на момент 18:20
0
0
0
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