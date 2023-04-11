НБА представила промо-ролик к плей-офф сезона-2022/23

НБА опубликовала промо-ролик к предстоящему плей-офф сезона-2022/23.

«Режим плей-офф активирован. Наступил тот этап сезона, когда данки становятся мощнее, а НБА выходит на совершенно новый уровень», – говорится в описании.

Первый раунд плей-офф стартует 15 апреля.

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