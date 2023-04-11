НБА представила промо-ролик к плей-офф сезона-2022/23
НБА опубликовала промо-ролик к предстоящему плей-офф сезона-2022/23.
«Режим плей-офф активирован. Наступил тот этап сезона, когда данки становятся мощнее, а НБА выходит на совершенно новый уровень», – говорится в описании.
Первый раунд плей-офф стартует 15 апреля.
Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА
Можно понять и принять фильм Борат, но в официальном промо НБА обязательно было тачку из 90-ых, а то и 80-ых, ставить у площадки?
Дно.