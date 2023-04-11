«Индиана» выбрала Элию Бостон под 1-м номером на драфте женской НБА

В Нью-Йорке в понедельник состоялся драфт женской НБА.

Под 1-м номером « » выбрала форварда Элию Бостон, которая ранее выступала за университет Южной Каролины и в 2022 году была получила приз Нейсмита лучшему игроку .

Экс-игрок Мэриленда Даймонд Миллер была выбрана « » под 2-м номером, под 3-м пиком «Даллас» задрафтовал Мэдди Сигрист.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

ESPN