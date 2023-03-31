Илья Платонов из МБА сменил агента
Форвард МБА и сборной России Илья Платонов (24 года, 199 см) сменил представителя.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», Платонов уволил своего агента Андрея Широкова и начинает сотрудничество с Вадимом Михалевским.
Летом у игрока заканчивается контракт со столичным клубом.
В этом сезоне средние показатели Платонова составляют 7,1 очка и 4,3 подбора за 24 с половиной минуты.
За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе
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