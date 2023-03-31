Илья Платонов из МБА сменил агента

Форвард МБА и сборной России Илья Платонов (24 года, 199 см) сменил представителя.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», Платонов уволил своего агента и начинает сотрудничество с Вадимом Михалевским.

Летом у игрока заканчивается контракт со столичным клубом.

В этом сезоне средние показатели Платонова составляют 7,1 очка и 4,3 подбора за 24 с половиной минуты.

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