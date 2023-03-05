Джош Бартельштейн назначен генеральным директором «Санз»

Теги Детройт Финикс НБА Мэтью Ишбия Баскетбол

«Финикс» нанял руководителя «Детройта» Джоша Бартельштейна в качестве нового генерального директора команды, сообщает ESPN.com.

По словам источников, новый владелец «Санз» Мэт Ишбиа выбрал Бартельштейна в качестве генерального директора, чтобы тот помог перестроить культуру в клубе после бывшего владельца Роберта Сарвера.

Президент «Санз» по баскетбольным операциям и генеральный менеджер Джеймс Джонс продолжит руководить баскетбольными операциями и подчиняться непосредственно Ишбиа.

33-летний Бартельштейн занимал в «Детройте» должность ассистента генерального менеджера.

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