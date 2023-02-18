Новичок « » ответил на вопрос журналиста, чем бы закончилось его противостояние один на один с , если бы они сыграли в наши дни.

Легенде НБА 17 февраля исполнилось 60 лет.

«Я против Майкла Джордана... Сколько ему лет? Исполнилось 60? Ну, сейчас бы он меня не обыграл. Я бы сделал 60-летнего Майкла Джордана один на один.

Майкл Джордан, с днем рождения, но я бы сделал тебя один на один прямо сейчас... Ему не справиться со мной, это факт. Если 60-летний соперник обыграл бы меня, то мне стоило бы завершить карьеру», – заявил Смит.

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