Джабари Смит: «Я бы сделал 60-летнего Майкла Джордана один на один»

Теги Майкл Джордан Хьюстон НБА Джабари Смит Баскетбол

Новичок «Хьюстона» Джабари Смит ответил на вопрос журналиста, чем бы закончилось его противостояние один на один с Майклом Джорданом, если бы они сыграли в наши дни.

Легенде НБА 17 февраля исполнилось 60 лет.

«Я против Майкла Джордана... Сколько ему лет? Исполнилось 60? Ну, сейчас бы он меня не обыграл. Я бы сделал 60-летнего Майкла Джордана один на один.

Майкл Джордан, с днем рождения, но я бы сделал тебя один на один прямо сейчас... Ему не справиться со мной, это факт. Если 60-летний соперник обыграл бы меня, то мне стоило бы завершить карьеру», – заявил Смит.

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4 комментария

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Канал 4еlove4inы YT
Вот именно что 60-летнего, а если бы перед тобой стоял праймовый джордан или джордан в начале карьеры, кто кого бы сделал?
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semargl12
Я думал он пошутил, а он тупой
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remigaillard
Джордан: "Дайте мне 2 недели."
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
narna
Похоже не разбирает вопрос журналиста
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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