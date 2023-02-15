Пол Джордж: «Чемпионство с «Клипперс» на 100 процентов перевесит чемпионство с «Лейкерс»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Пол Джордж Баскетбол

Звездный форвард Пол Джордж заявил, что его цель – принести «Клипперс» первый чемпионский титул в истории клуба.

«Чемпионство с «Клипперс» на 100 процентов перевесит чемпионство с «Лейкерс», – цитирует Джорджа GQ.

Также форвард отметил, что завоевание первого чемпионского титула для «этой части Лос-Анджелеса» станет определяющим для наследия.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

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11 комментариев

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...Quo Vadis...
Ответ Иван Андриенко
Чемпионство Клипперс как минимум в этом сезоне настолько же призрачно, как и чемпионство Лейкерс. Поэтому меряться шкурами неубитого медведя - то ещё занятие. Не вижу вообще большой разницы в силе Клипперс и условной Оклахомы, в которую Паруса отправили все свои самые нормальные активы.
Ну, как минимум, не "настолько же призрачно".

А что не видишь - это понятно.
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Can
а с сакраменто ЕЩЕ сильнее перекроет!
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Caracalla
Ответ vzi
4-1 тогда уж.
Вели в серии в 3-1.
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Галымжан Кулумбаев
Такой потенциал вроде есть,но как бы нет
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GerbertS
а у тебя уже есть чемпионство с ЛАЛ? что-то я пропустил.
аа, вообще нет??
.....
+6
0
+6
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Иван Андриенко
Чемпионство Клипперс как минимум в этом сезоне настолько же призрачно, как и чемпионство Лейкерс. Поэтому меряться шкурами неубитого медведя - то ещё занятие.
Не вижу вообще большой разницы в силе Клипперс и условной Оклахомы, в которую Паруса отправили все свои самые нормальные активы.
+1
0
+1
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lecter666_destiny
Осталось совсем немного, всего лишь выиграть 16 матчей в плейофф (ну и попасть туда желательно)
0
0
0
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vzi
Ответ Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Наследие pg13% отлететь от денвера 3-1
4-1 тогда уж.
0
-2
-2
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LBJ236
Осталась сущая малость... добыть его
+8
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+8
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Caraxes
Нууу, учитывая, что потенциально трофей будет первым для клуба и не в "пузыре" действительно превысит!
+3
-7
-4
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Наследие pg13% отлететь от денвера 3-1
+22
0
+22
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