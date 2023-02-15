Пол Джордж: «Чемпионство с «Клипперс» на 100 процентов перевесит чемпионство с «Лейкерс»
Звездный форвард Пол Джордж заявил, что его цель – принести «Клипперс» первый чемпионский титул в истории клуба.
«Чемпионство с «Клипперс» на 100 процентов перевесит чемпионство с «Лейкерс», – цитирует Джорджа GQ.
Также форвард отметил, что завоевание первого чемпионского титула для «этой части Лос-Анджелеса» станет определяющим для наследия.
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
А что не видишь - это понятно.
аа, вообще нет??
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Не вижу вообще большой разницы в силе Клипперс и условной Оклахомы, в которую Паруса отправили все свои самые нормальные активы.