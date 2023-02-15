Пол Джордж: «Чемпионство с «Клипперс» на 100 процентов перевесит чемпионство с «Лейкерс»

Звездный форвард заявил, что его цель – принести «Клипперс» первый чемпионский титул в истории клуба.

«Чемпионство с « » на 100 процентов перевесит чемпионство с « », – цитирует Джорджа GQ.

Также форвард отметил, что завоевание первого чемпионского титула для «этой части Лос-Анджелеса» станет определяющим для наследия.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?