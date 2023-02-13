Бобан Марьянович вернулся в состав «Рокетс»

Теги переходы Хьюстон НБА Бобан Марьянович Баскетбол

«Рокетс» объявили, что подписали новый контракт с Бобаном Марьяновичем (34 года, 224 см) после того, как он покинул рынок отказов.

Клубу пришлось отчислить сербского центрового 10 февраля, чтобы освободить место в составе для игроков, приобретенных перед дедлайном.

Сегодня «Хьюстон» официально расторг соглашения с разыгрывающим Джоном Уоллом и атакующим защитником Дэнни Грином.

Марьянович в нынешнем сезоне провел за «Хьюстон» 17 матчей, набирая в среднем 2,8 очка и 1,5 передачи.

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2 комментария

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Леонид Леонид
Сегодня «Хьюстон» официально расторг соглашения с разыгрывающим Джоном Уоллом и атакующим защитником Дэнни Грином.
Оперативно расчистили ростер от балласта под Бобана.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
totocash
Бобан крутой весёлый мужик.
Только зря он с Киану Ривзом связывался)
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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