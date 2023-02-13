Бобан Марьянович вернулся в состав «Рокетс»
«Рокетс» объявили, что подписали новый контракт с Бобаном Марьяновичем (34 года, 224 см) после того, как он покинул рынок отказов.
Клубу пришлось отчислить сербского центрового 10 февраля, чтобы освободить место в составе для игроков, приобретенных перед дедлайном.
Сегодня «Хьюстон» официально расторг соглашения с разыгрывающим Джоном Уоллом и атакующим защитником Дэнни Грином.
Марьянович в нынешнем сезоне провел за «Хьюстон» 17 матчей, набирая в среднем 2,8 очка и 1,5 передачи.
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