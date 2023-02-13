Бобан Марьянович вернулся в состав «Рокетс»

«Рокетс» объявили, что подписали новый контракт с (34 года, 224 см) после того, как он покинул рынок отказов.

Клубу пришлось отчислить сербского центрового 10 февраля, чтобы освободить место в составе для игроков, приобретенных перед дедлайном.

Сегодня «Хьюстон» официально расторг соглашения с разыгрывающим Джоном Уоллом и атакующим защитником Дэнни Грином.

Марьянович в нынешнем сезоне провел за « » 17 матчей, набирая в среднем 2,8 очка и 1,5 передачи.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки