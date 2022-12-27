Юсуф Нуркич реализовал рекордные в карьере 5 3-очковых в матче с «Шарлотт»

Теги Шарлотт Портленд НБА Юсуф Нуркич Баскетбол

Центровой «Портленда» Юсуф Нуркич в понедельник обновил личный рекорд по точным 3-очковым за игру.

Нуркич реализовал рекордные в карьере 5 3-очковых в матче с «Шарлотт» (124:113).

На счету боснийца 28 очков (8 из 12 с игры, 5 из 7 из-за дуги), 15 подборов, 6 передач, 2 блок-шота и 2 перехвата.

Предыдущий рекорд Юсуфа – 3 дальних попадания в одном матче.

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1 комментарий

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Крученые мячи Анри
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Офигеть, особенно когда не шла игра у Дэйма
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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