Центровой « » в понедельник обновил личный рекорд по точным 3-очковым за игру.

Нуркич реализовал рекордные в карьере 5 3-очковых в матче с « » (124:113).

На счету боснийца 28 очков (8 из 12 с игры, 5 из 7 из-за дуги), 15 подборов, 6 передач, 2 блок-шота и 2 перехвата.

Предыдущий рекорд Юсуфа – 3 дальних попадания в одном матче.

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