Олег Киселев: «У МБА возможностей освежить игру в концовке было больше»
Главный тренер «Астаны» Олег Киселев после поражения от МБА (59:81) в Единой лиге ВТБ отметил разницу в комплектации команд.
«Большую часть матча держались хорошо, но провалили концовку. К сожалению, пока нам не удается держать концентрацию всю игру, сегодня хватило на 35 минут. Конечно, недостаток ротации сказался, еще и Вадим Щербак получил пятый фол. У МБА возможностей освежить игру в концовке было больше», – сказал Киселев.
МБА выиграла заключительную четверть со счетом 28:10.
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