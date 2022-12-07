Олег Киселев: «У МБА возможностей освежить игру в концовке было больше»

Теги Единая лига ВТБ Астана Вадим Щербак МБА Олег Киселев Баскетбол

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев после поражения от МБА (59:81) в Единой лиге ВТБ отметил разницу в комплектации команд.

«Большую часть матча держались хорошо, но провалили концовку. К сожалению, пока нам не удается держать концентрацию всю игру, сегодня хватило на 35 минут. Конечно, недостаток ротации сказался, еще и Вадим Щербак получил пятый фол. У МБА возможностей освежить игру в концовке было больше», – сказал Киселев.

МБА выиграла заключительную четверть со счетом 28:10.

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