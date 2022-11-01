Винс Хантер: «В составе «Автодора» собраны хорошие, талантливые баскетболисты»

Форвард УНИКСа Винс Хантер поделился ожиданиями от встречи с «Автодором» в рамках лиги ВТБ, которая состоится сегодня в 19:00 (мск).

Американский баскетболист выступал за саратовский клуб в сезоне-2016/17.

«Всегда приятно играть против команды, за которую когда-то выступал. В составе собраны хорошие, талантливые баскетболисты, которые способны нас удивить. О недооценке соперника не может быть и речи. Мы готовимся к непростому матчу и постараемся навязать гостям свою игру», – сказал Хантер.

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