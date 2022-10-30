Мэджик Джонсон: «Мы с Бердом не могли быть друзьями из-за противостояния «Лейкерс» и «Селтикс»

Легенда признался, что соперничество между «Лейкерс» и «Селтикс» вредило его дружбе с .

«Мы с Бердом не могли быть друзьями из-за противостояния «Лейкерс» и «Селтикс». Мы ненавидели их, а они ненавидели нас. подчеркивал это. Он говорил, что если игрок «Селтикс» упал на паркет, лучше не помогать ему подняться. Мы должны были их ненавидеть, чтобы победить.

Так продолжалось до 87 года, когда Converse захотел снять рекламу с нами обоими. Я прилетел во Френч Лик, Индиана, откуда Лэрри был родом. Мы сняли примерно половину рекламного ролика, настало время обеда. Я пошел к трейлеру и вдруг слышу: «Мэджик, я бы хотел, чтобы ты пообедал у меня дома. Моя мама приготовила обед». Он упомянул маму, поэтому я должен был пойти.

Его мать выносит посуду, ударяет его и говорит: «Ты уже сказал ему?» Он отвечает: «Нет, мама, скажи ему сама». Она говорит: «Мэджик, ты мой любимый баскетболист», – рассказал Джонсон.

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