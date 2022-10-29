Лоренцо Браун – MVP 5-го раунда Евролиги

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Разыгрывающий тель-авивского «Маккаби» Лоренцо Браун признан MVP 5-го раунда Евролиги.

В победном матче с «Панатинаикосом» (85:74) Браун набрал 22 очка, 6 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 33 балла за эффективность. 

У Габриэля Дека из «Реала» тоже 33 балла в рейтинге эффективности, но мадридская команда потерпела поражения от «Виртуса».

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