«Рад, что одержали первую победу в сезоне». 32+9+8 от Донована Митчелла помогли «Кавальерс» разгромить «Буллс»

Атакующий защитник Донован Митчелл в субботу помог своей новой команде одержать первую победу в сезоне. «Кавальерс» в гостях разгромили «Буллс» со счетом 128:96.

Митчелл был близок к трипл-даблу, набрав 32 очка (10 из 19 с игры), сделав 9 подборов и 8 передач.

«На самом деле я больше рад тому, что мы победили. В первом матче выглядели неплохо, но проиграли. Так что выйти сегодня и добыть первую победу – это было здорово. Партнеры по команде и тренеры доверяют мне, это позволяет мне играть свободно и делать свое дело», – признался Митчелл.

Сомнение – вечный спутник Донована Митчелла. В него не верили болельщики, он сам и даже мама

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!