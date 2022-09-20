«Финикс» ведет переговоры с Кэмом Джонсоном о продлении контракта

Руководители «Финикса» и форвард (26 лет, 203 см) ведут переговоры о продлении контракта на длительный срок. Об этом в программе NBA Today сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Сезон-2022/23 станет последним в действующем контракте Джонсона. Форвард заработает 5,9 миллиона долларов.

Если стороны не подпишут продление, следующим летом Джонсон станет ограниченно свободным агентом. По словам Уиндхорста, «Санз» не хотят повторения ситуации, которая произошла с центровым Деандре Эйтоном.

В минувшем сезоне Джонсон набирал 12,5 очка, 4,1 подбора и 1,5 передачи в среднем за матч.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?