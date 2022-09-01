Сергей Карасев – о татуировках: «Все тело забивать пока не хочется, но рукав второй будет, наверное»

Форвард «Зенита» Сергей Карасев в интервью «Матч ТВ» рассказал о своих татуировках.
— Вижу у вас на теле много татуировок. Многие посвящены семье, а есть сделанные в честь баскетбола?
— Вот новая татуировка, здесь кубок. Все остальные набиты в честь семьи. Каждая татуировка для меня что‑то значит.
— Тогда желаю вам все тело забить кубками.
— Нет, все тело пока не хочется. Но рукав второй будет, наверное.
Ранее сообщалось, что Карасев сделал на руке татуировку с изображением Кубка Белова в честь победы «Зенита» в прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ.
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