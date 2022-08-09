«Виртус» близок к продлению контракта с Нико Мэннионом

близок к продлению контракта с разыгрывающим (21 год, 191 см), пишет инсайдер BasketNews Донатас Урбонас.

Текущее соглашение игрока сборной Италии рассчитано до 2023 года. Ранее сообщалось, что клуб хочет договориться о сокращении заработной платы.

Мэннион был выбран на драфте-2020 года под 48-м номером, но провел в НБА только один сезон. После этого он присоединился к «Виртусу» и выиграл .

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Нико набирал 7,6 очка, 2,2 подбора и 3,8 передачи в среднем за матч.

Самый интересный контракт лета в НБА – не Харден, не Эйтон и не Зайон. Он у новичка «Индианы» из второго раунда