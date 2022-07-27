Джордж Карл: «Перестаньте говорить о «пузыре» 2020 года так, будто это было такое же событие, как и все другие плей-офф НБА»

Бывший тренер НБА Джордж Карл признался, что не считает победу в сезоне-2019/20 равноценной другим чемпионским титулам НБА.

«Пожалуйста, перестаньте говорить о «пузыре» 2020 года так, будто это было такое же событие, как и все другие плей-офф НБА», – написал 71-летний специалист на своей странице в Twitter.

Высказывание Карла вызвало недовольство у болельщиков в Twitter, которые восприняли его слова как неуважение к чемпионству «Лейкерс».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса плей-офф 2020 года проходил в «пузыре» в Орландо без зрителей.

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