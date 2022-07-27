Спайк Ли снимет сериал о «Никс» 90-х годов

Теги Пэт Райли Нью-Йорк НБА Патрик Юинг Чарльз Оукли Спайк Ли Сериалы Кино Баскетбол

Знаменитый режиссер Спайк Ли работает над сериалом о «Никс» 90-х годов. Дата выхода пока неизвестна.

Информацию подтвердил инсайдер The New York Daily News Стефан Бонди. «Это не слухи», – цитирует режиссера Бонди.

Сериал будет основан на книге «Кровь в Гардене» («Blood in the Garden»), написанной Крисом Херрингом. Книга рассказывает о том, как «Никс» 90-х годов под руководством главного тренера Пэта Райли с Патриком Юингом и Чарльзом Оукли в составе заслужили уважение и восхищение болельщиков своей жесткой силовой манерой игры.

Спайк Ли является страстным болельщиком «Никс» и регулярно присутствует в первых рядах на матчах нью-йоркой команды. Кроме того, 65-летний режиссер снял один из самых известных фильмов о баскетболе «Его игра» («He Got Game») с Дензелом Вашингтоном и Рэем Алленом в главных ролях.

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