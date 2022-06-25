Пол Джордж женился на бывшей стриптизерше

Форвард сыграл свадьбу со своей давней подругой инстаграм-моделью Даниэлой Раджич.

У Джорджа и Раджич, имеющей сербские корни, уже два общих ребенка. Пара впервые встретилась летом 2013 года, когда Даниэла работала танцовщицей в стрип-клубах.

За 7 лет баскетболист и модель несколько раз сходились и расходились.

В частности, в 2014 году Раджич подавала в суд на Джорджа как раз во время первой беременности. Девушка заявляла тогда, что Джордж предлагал ей миллион долларов за аборт.

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