Пи Джей Дозьер допущен к тренировкам

Атакующий защитник Пи Джей Дозьер (25 лет, 198 см) восстановился после серьезной травмы, полученной в ноябре 2021 года.

Дозьер получил разрыв крестообразной связки левого колена после 18 матчей за в начале нынешнего сезона.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок успешно прошел восстановление и был допущен к тренировкам. Также отмечается, что Пи Джей будет доступен к началу следующих предсезонных сборов.

Этим летом баскетболист становится неограниченно свободным агентом.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы