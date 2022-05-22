«Олимпиакос» продлит контракт с Георгиосом Барцокасом по схеме 2+1

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас продлит свое соглашение с командой после окончания нынешнего сезона.
Как сообщает итальянский журналист Маттео Андреани, стороны договорились о новом контракте по системе 2+1. Отмечается, что руководство греческого клуба очень довольно работой специалиста.
Барцокас возглавил «Олимпиакос» в 2020 году. В нынешнем сезоне он вывел команду в «Финал четырех» Евролиги и был признан лучшим тренером турнира.
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