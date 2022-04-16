Тайрон Лю впервые в тренерской карьере не попал в плей-офф

в пятницу уступили в решающем матче плей-ин «Новому Орлеану» со счетом 101:105.

Лю впервые за время работы главным тренером не попал в плей-офф.

«Я разочарован в связи с тем, что мы не прошли в плей-офф, независимо от того, кто играл, а кто нет», – признался Лю.

Лидер «Клипперс» Кавай Ленард полностью пропустил сезон. Недавно вернувшийся в строй Пол Джордж не смог сыграть против «Пеликанс» из-за протокола по коронавирусу.

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