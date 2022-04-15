Кейд Каннингем: «Я многим помог своей команде. Это необязательно оборачивалось победами»

Теги Детройт НБА Кейд Каннингем Баскетбол

Разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем объяснил, почему его следует признать новичком сезона.

«Считаю, что должен стать новичком сезона благодаря всему тому, что смог сделать для своей команды за год.

Я многим помог команде. Это необязательно оборачивалось победами», – заявил 20-летний Каннингем.

В дебютном для себя сезоне 1-й номер драфта-2021 набирал 17,4 очка, 5,5 подбора и 5,5 передачи в среднем за игру.

Статистика регулярки: разные половины сезона, лидеры по очкам в играх и обновление приложения по энтропии

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