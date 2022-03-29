Кейд Каннингем: «Считаю себя лучшим новичком сезона»

Первый номер драфта-2021 из «Пистонс» считает, что наиграл на приз лучшему новичку сезона.

«Если говорить о целях на следующий сезон, то, первое, я хочу вывести команду в плей-офф. Мне бы хотелось поехать на Матч звезд. Буду рад, если кто-то из моих партнеров окажется среди кандидатов.

У НБА много болельщиков, так что существует много разных мнений. Я только приблизительно знаю, что обо мне говорят, обращая больше внимания на собственную игру, на то, как играют другие и использую собственные представления о баскетболе для понимания того, что происходит. Я не особо слежу за мнениями.

Но... Я считаю себя лучшим новичком сезона. Это неправильное восприятие, когда говорят, что я этого не заслуживаю», – заявил Каннингем.

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